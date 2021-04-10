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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المنشاوى» يحضر حفل إصدار كتاب «النيابة الإدارية.. حصن العدالة»

السبت 10/أبريل/2021 - 06:12 م
المنشاوي
المنشاوي
محمد عيسي
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شهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، حفل إصدار هيئة النيابة الإدارية لكتابها والذي يحمل عنوان (النيابة الإدارية.. حصن العدالة) وذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر،

وقد حضر الحفل عدد من قيادات النيابة الإدارية والمجلس الأعلى، ولفيف من كبار رموز الدولة في مختلف المجالات وهم كلٍ من:

المستشار إبراهيم الهنيدي- رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأستاذة فيبي فوزي- وكيل مجلس الشيوخ، الكاتب والمؤرخ حلمي النمنم – وزير الثقافة الأسبق، الأستاذ الدكتور صبري السنوسي -عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، الأستاذ علي حسن – رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، المستشار الدكتور خالد القاضي – الرئيس بمحكمة الاستئناف.

الجدير بالذكر أن ذلك الكتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم إعداد مادته العلمية تحت إشراف لجنة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أحمد مرسي – نائب رئيس الهيئة، هذا وقد تضمن الكتاب تعريفًا بالنيابة الإدارية وتشكيلها ورسالتها ودورها، ومن ثم تطورها الدستوري والتشريعي، واختصاصها الولائي، والضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمتهم أمامها، وكذلك سلطات النيابة الإدارية في مرحلة التحقيق، ودورها في مكافحة الفساد في إطار منظومة العدالة، وعلاقتها بسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى، كما تتضمن عرضًا موجزًا ووافيًا لعدد من أهم القضايا العملية التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها.

وقد أعد هذا الكتاب متضمنًا مادة مبسطة حتى يستفيد منه غير المتخصصين في المجال القانوني.

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