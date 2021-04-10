«الصحة الروسية»: نطور لقاحًا جديدًا ضد «كوفيد-19»

يعمل باحثون تابعون لوزارة الصحة الروسية حاليا على تطوير لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، ويجرون الاختبارات السريرية الأولية اللازمة عليه، وسيخرج إلى النور قريبًا.وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، أنه من المحتمل أن تظهر اللقاحات الجديدة قريبا وسيتم تطويرها واختبارها في معامل مركز أبحاث سموروديتسيف الروسي التابع لوزارة الصحة، وهو مركز متخصص في تطوير لقاحات الأنفلونزا.وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل مورشكو، لوكالة "تاس"، إن باحثين من مختبرات ومراكز طبية أخرى يشاركون في جهود تطوير اللقاح الجديد وتشخيص أي مضاعفات محتملة له تظهر في الاختبارات السريرية التجريبية التي يخضع لها المتطوعون.من جانبه، قال ديمتري ليزونوف، مدير معهد أبحاث سموروديتسيف، إن التكنولوجيا التي سيتم بموجبها إنتاج اللقاح الجديد تشبه تلك المستخدمة في إنتاج لقاح "سبوتنيك- في" الروسي.