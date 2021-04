«محفوظ»: «ايتيدا» وضعت منظومة متكاملة رقميًا للإبداع التكنولوجي

قال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، إن الهيئة بدأت مبكرا في وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي، وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر.وأضاف محفوظ، نعمل على تعزيز جهود التسويق للترويج لمناخ ريادة الأعمال في مصر ونعزز من الشراكات الدولية مع الجهات المعنية.. موضحا ان ما تقوم به وزارة الاتصالات من جهود لتوفير المهارات اللازمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وما تقدمه للشباب المصري في هذا الشأن.‏‎جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية بمؤتمر جولات تكني المنعقد في الجريك كامبس بمول العرب.وقال محفوظ إن أحد الأهداف الرئيسية لـ "ايتيدا" في دعم الشركات الناشئة هو جذب المستثمرين الأجانب إلى النظام البيئي، هل يمكنك إلقاء بعض الضوء على الجهود المبذولة في هذا الصدد من حيث الشراكات ودعم الشركات الناشئة؟ وما هو التأثير الذي تتوقعه خلال السنوات القادمة؟.وأوضح انه يجري نشر مراكز ابداع مصر الرقمية بالمحافظات والمعروفة باسم "Creativa" لتوفير التدريب التقني للشباب في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتابع: قبل يومين قمنا باستضافة مؤتمر Hangout with VCs المنعقد افتراضيا لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، بالتعاون مع شركة "The Next Web". تأهل للمؤتمر 25 شركة تكنولوجية مصرية ناشئة وحضور قائمة من أبرز المستثمرين العالميين.وتعد جولات تكني هو عبارة عن يوم واحد بعد رحلة استمرت 6 أسابيع في 14 محافظة لدعم ريادة الأعمال من خلال تعزيز الابتكار عبر قطاعات متعددة ومع العديد من أصحاب المصلحة المعنيين.وتقام مسابقة في نهاية الجولات لاختيار أفضل شركة ناشئة من كل محافظة ثم تأهيلها للتنافس على جائزة قيمتها 100 ألف جنيه.تهدف "جولات تيكني" إلى تمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة، وتعرض قصصا لرواد الأعمال الناجحين وسرد التحديات والصعاب التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها.