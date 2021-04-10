اليونان تسجل 2801 إصابة بكورونا

ذكرت السلطات اليونانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 2801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 293 ألفا و763 حالة.وأشارت صحيفة "كاثمريني" اليونانية إلى أنه تم تسجيل 78 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 8 آلاف و833 حالة.وأضافت أن عدد المرضى الذين لا يزالون على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 781 مريضا، في حين غادر 1853 شخصا وحدات العناية المركزة.