غدًا مناقشة «ست زوايا للصلاة» لأميرة بدوي

تعقد دار العين للنشر والتوزيع ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "ست زوايا للصلاة" للكاتبة والمترجمة أميرة بدوي، وهي المجموعة التي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد، يناقش المجموعة أستاذ الأدب العربي الحديث والمقارن الدكتور صلاح السروي، والشاعر والمترجم محمد سالم عبادة، وذلك في الساعة الـ10 والنصف صباح غدٍ الأحد.تنطلق المجموعة القصصية "ست زوايا للصلاة" لأميرة بدوي من الواقع المهمش لتجسد عالمًا أسطوريًا؛ يتشكل من الرموز الشعبية والموتيفات المهيمنة على عقول الأبطال.. أبطال مهمشون، تتحدد علاقتهم بالواقع من خلال تمثيلاتهم الانفعالية والسحرية؛ التي تدخل في دائرة المقدس بالنسبة حيث يمكن للأشياء الجامدة أن تتأنسن.تتكون المجموعة التي فازت بمنحة آفاق للكتابة الإبداعية من 12 قصة: "الديك، الإبريق، البومة، العرسة، الخضر، البرص، النعش، الولي، الكف، النداهة، الغولة، والقط".