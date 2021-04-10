إزالة 4 حالات تعد على الأرضى الزراعية بالمحلة

أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تمت اليوم إزالة 4 تعديات على الأرضى الزراعية في المهد بنطاق الوحدات المحلية لقرى الهياتم ونمرة البصل.أشار رئيس مدينة المحلة إلى أن الإزالة شملت 3 حالات بقرية الأبشيط بالوحدة المحليه للهياتم بمساحة 4 قراريط و3 أسهم، كما تمت إزالة حالة تعد واحدة بنطاق الوحدة المحلية لقرية نمرة البصل بمساحة قيراطين و12 سهمًا.أضاف، أن هذه التعديات تضمنت إقامة العديد من الأسوار، والأبنية بالبلوك الأبيض وتمت إزالتها كليا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.