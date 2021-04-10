رومانيا: 4300 إصابة و139 وفاة بكورونا

سجلت رومانيا 4 آلاف و300 إصابة جديدة و139 حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكر راديو (رومانيا الدولي) اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد تجاوز مليون حالة، كما وصل عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بـ (كوفيد-19) إلى أكثر من 25 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة.كما تلقى حتى الآن - أكثر من 2.2 مليون شخص في رومانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.