تونس: تخصيص 100 مليون دولار لمساعدة الفئات المتضررة من كورونا

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، السبت، عن أن ثلث القرض التي ستحصل عليه تونس من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار(أي 100 مليون دولار)، سيتم تخصيصه لمساعدة الفئات الهشة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأضاف مشيشي- في تصريح إعلامي أن حكومته ستعرض علي البرلمان التونسي الأسبوع المقبل، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على القرض المصادق عليه من قبل البنك الدولي، من أجل النظر فيه والتصديق عليه.وكان مجلس إدارة البنك الدولي قد صادق يوم الأربعاء 31 مارس 2021، على منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.