الأردن يسجل 3145 إصابة و62 وفاة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3145 إصابة جديدة و62 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و7183 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية إلى أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 662 ألفًا و395 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و708 حالات، والشفاء إلى 588 ألفًا و353 حالة.