ختام ورشة عمل التدريب على حساب التكاليف بمستشفيات بورسعيد

اختتمت هيئة الرعاية الصحية، السبت، ورشة عمل للتدريب على حساب التكاليف بالمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ببورسعيد، بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد والتكاليف بمكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، وبمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومسئولي التكاليف في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.تهدف الورشة إلى الوقوف على آليات جمع وتحليل البيانات الخاصة بالتكاليف، بغرض الخروج بتوصيات لصناع القرار لاتخاذ قرارات مبنية على أُسس علمية صحيحة، وإعداد دليل تكاليف يخص الهيئة من أجل خلق الاستدامة للرصد والتحكم في التكلفة.وتسهم ورشة العمل في كيفية دراسة التكاليف داخل الأقسام العلاجية والإدارية بالمنشأة، والمساعدة على اختيار أسس التوزيع الملائمة فيما بينهم من الاعتمادات المخصصة بالموازنة لذلك، بما يسهم في تحديد الطاقات المستغلة والمتوقعة وتغيرات الطلب الموسمية على الخدمات الصحية والاستعداد لها، إضافة إلى ضبط الرقابة على الموارد المخصصة من الموازنة للهيئة والتحقق من أن الانفاق يتم بالشكل الأمثل من خلال ضمان الرقابة قبل الصرف.وقال الدكتور أحمد خليفة، مسؤول اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن الغرض من التدريب المساعدة على تأسيس نظام تكاليف منهجي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحث الإطار المؤسسي لضمان استدامة توفير بيانات تكاليف فعلية ودقيقة من شأنها المساعدة علي التخطيط السليم وحُسن إدارة الموارد الصحية، مشيدًا بما تقدمه الهيئة من خدمات صحية عالية الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.وأكد علاء نجيب، خبير التكاليف الصحية، أن بناء نظام تكاليف ورفع قدرات العاملين بالإدارات المالية وتدريبهم على احتساب تكاليف الخدمات الطبية يهدف إلى دعم اتخاذ القرار بشكل علمي وتحسين نظام المعلومات الحالي لتوفير مؤشرات مالية وغير مالية، مؤكدًا أهمية هذا النظام في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم مُخرجات التأمين الصحي الشامل.