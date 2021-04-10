رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام ورشة عمل التدريب على حساب التكاليف بمستشفيات بورسعيد

السبت 10/أبريل/2021 - 06:50 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
اختتمت هيئة الرعاية الصحية، السبت، ورشة عمل للتدريب على حساب التكاليف بالمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ببورسعيد، بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد والتكاليف بمكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، وبمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومسئولي التكاليف في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.

تهدف الورشة إلى الوقوف على آليات جمع وتحليل البيانات الخاصة بالتكاليف، بغرض الخروج بتوصيات لصناع القرار لاتخاذ قرارات مبنية على أُسس علمية صحيحة، وإعداد دليل تكاليف يخص الهيئة من أجل خلق الاستدامة للرصد والتحكم في التكلفة.

وتسهم ورشة العمل في كيفية دراسة التكاليف داخل الأقسام العلاجية والإدارية بالمنشأة، والمساعدة على اختيار أسس التوزيع الملائمة فيما بينهم من الاعتمادات المخصصة بالموازنة لذلك، بما يسهم في تحديد الطاقات المستغلة والمتوقعة وتغيرات الطلب الموسمية على الخدمات الصحية والاستعداد لها، إضافة إلى ضبط الرقابة على الموارد المخصصة من الموازنة للهيئة والتحقق من أن الانفاق يتم بالشكل الأمثل من خلال ضمان الرقابة قبل الصرف.

وقال الدكتور أحمد خليفة، مسؤول اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن الغرض من التدريب المساعدة على تأسيس نظام تكاليف منهجي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحث الإطار المؤسسي لضمان استدامة توفير بيانات تكاليف فعلية ودقيقة من شأنها المساعدة علي التخطيط السليم وحُسن إدارة الموارد الصحية، مشيدًا بما تقدمه الهيئة من خدمات صحية عالية الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأكد علاء نجيب، خبير التكاليف الصحية، أن بناء نظام تكاليف ورفع قدرات العاملين بالإدارات المالية وتدريبهم على احتساب تكاليف الخدمات الطبية يهدف إلى دعم اتخاذ القرار بشكل علمي وتحسين نظام المعلومات الحالي لتوفير مؤشرات مالية وغير مالية، مؤكدًا أهمية هذا النظام في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم مُخرجات التأمين الصحي الشامل.

موضوعات متعلقة

السيسي خلال مؤتمر مع نظيره التونسي: تناولنا تطورات الأزمة الليبية

غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يدعو لإيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

غدًا مناقشة «ست زوايا للصلاة» لأميرة بدوي

قصور الثقافة تقدم «المهان» بمسرح الحديقة الدولية