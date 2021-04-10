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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه الفيوم» تكرم 10 عمال متفوقين فى المسار الوظيفى (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 06:07 م
مياه الفيوم
مياه الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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كرم اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، 10 من العاملين المتفوقين في دورة المسار الوظيفى للترقى بالدرجات المالية والإدارية المختلفة، بحضور رؤساء القطاعات بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة.

وأكد درة أن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالمستوى الفنى والإداري والمهارى للعاملين بمختلف المواقع داخل الشركة من خلال دورات المسار الوظيفى للترقي، ما يخدم أهداف ورؤية ورسالة الشركة فى الخدمات المقدمة للمواطن الفيومى.

وأضاف أن عدد المتقدمين لدورات الترقى للمسار الوظيفي نحو 194 متقدمًا كلهم اجتازوا الاختبارات وتم تكريم المتميزين وعددهم 10 موظفين من مختلف القطاعات، وأن المسار الوظيفى بداية صحيحة، وأن المؤسسات الناجحة هى مَن تنتهج هذا النهج الجديد لتخريج كوادر ناجحة تستفيد الشركة من مجهوداتهم التى تعود بالنفع على المواطن الفيومى، وأن تكريم المتميزين بمثابة حافز له على أداء عمله.

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