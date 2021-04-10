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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

32 مليونًا في إنجلترا يحصلون على لقاح كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 05:36 م
كورونا
كورونا
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أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم السبت، أنه تم تقديم 466 ألفا و480 جرعة لقاح جديدة ضد فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء إنجلترا، ما يجعل إجمالي جرعات اللقاح التي تم تقديمها للمواطنين 32 مليونا و737 ألفا و372 جرعة.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، أنه من بين من تم تلقيحهم تلقى 26 مليونا و996 ألفا و936 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، في حين أن 5 ملايين و740 ألفا و436 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

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