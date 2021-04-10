مقتل العشرات من الحوثيين بنيران الجيش اليمني في حجة

قُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني وطيران التحالف في محافظة حجة.وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن ميليشيا الحوثي شنت هجمات على مواقع الجيش بمديريات عبس وحرض وغرب مستبأ، وأفشلت قوات المنطقة العسكرية الخامسة تلك الهجمات، ما أسفر عن سقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية - وفقا لـ"سبتمبر نت"- تجمعات حوثية في جبهتي بني حسن وحرض بغارات مكثفة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.