بولندا تسجل 24 ألفا و856 إصابة بكورونا

سجلت بولندا 24 ألفًا و856 إصابة جديدة، و749 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وكذلك 35 ألفًا و289 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر "راديو بولندا"، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الفيروس وصل إلى مليونين و552 ألفًا و898 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء من المرض مليونين و143 ألفًا و65 حالة.وأفادت وزارة الصحة في بولندا بأن 34 ألفًا و167 مريضًا بـ"كوفيد-19" يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.