تفريغ 7 آلاف طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة PRINCE JOY وجنسيتها بليز ويبلغ طولها 100 متر بغاطس 7.6 أمتار، وذلك لتفريغ 7 آلاف طن رخام بالميناء.وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان السبت، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين "حاويات"، وخروج 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.