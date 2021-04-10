تفريغ 7 آلاف طن رخام بميناء غرب بورسعيد
السبت 10/أبريل/2021 - 05:39 م
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة PRINCE JOY وجنسيتها بليز ويبلغ طولها 100 متر بغاطس 7.6 أمتار، وذلك لتفريغ 7 آلاف طن رخام بالميناء.
وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان السبت، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين "حاويات"، وخروج 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.
ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.
وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان السبت، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين "حاويات"، وخروج 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.
ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.