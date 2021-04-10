«إيتيدا»: «الاتصالات» تبدي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الناشئة

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إن وزارة الاتصالات حققت نموا كبيرا وملحوظا في مجال الميكنة والرقمنة، مما أدى إلى إتاحة خدمات الحكومية الإلكترونية من البيت، مشيرا إلى أن تطوير وتحديث شبكة الإنترنت للوصول إلى الجمهور بسرعات كبيرة وفي نفس الوقت كان يوجد اهتمام شديد على أجندة أعمال الوزارة بالشركات الناشئة التي تم تمكينها في مجال التكنولوجيا.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية بمؤتمر جولات تكني المنعقد في الجريك كامبس بمول العرب.وإضاف الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا" أن الشركات الناشئة أصبحت تلعب دورا هاما ليس فقط في مصر ولكن في مختلف دول العالم وتمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مضيفا أنها تساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتقدم حلولًا مبتكرة، بالإضافة إلى قدرتها على جذب استثمارات محلية وعالمية وتدويرها وخاصة مع انتشار الفكر الريادي في مصر.وأكد محفوظ وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتعظيم دور الشركات الناشئة ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مصر، حيث يمثل الإبداع التكنولوجي حجر الزاوية لاستراتيجية عمل الوزارة وجهاتها المختلفة.وأضاف أنه مع جائحة كورونا أصبحت هناك حاجة ملحة لابتكار حلول مغايرة اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة، تلبية للاحتياجات العالمية موضحا أن حلول التكنولوجيا والأدوات الرقمية أسمهت في استمرار كل الأنشطة الحياتية والأعمال على سبيل المثال التعليمية والتجارية بشكل طبيعي ومرن.وقال محفوظ إن ما حققته مصر من نمو سريع وملحوظ في مجال الابتكار الرقمي وانتشار ثقافة ريادة الأعمال هو شيء يدعو إلى الفخر والتفاؤل، مشيرا إلى ان استبيانا حديثا بعنوان "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021"، عن آراء رواد الأعمال وطموحاتهم الحالية والمستقبلية، أظهر أن نسبة الأفراد الذين يفضلون البدء بعملهم الخاص هي الأعلى في مصر، بشكل ملحوظ ونسبة تمثل 71٪، إذا أتيحت لهم الفرصة.ويؤكد الاستبيان أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم أكثر شعبية من أي وقت مضى في مص، مشيرا الي ان كل هذه الإنجازات تعود للشباب المبدعين اللي اجتهدوا في ابتكار حلول ومنتجات وخدمات تساعد في حل مشكلات السوق وتساهم في خدمة المجتمع.