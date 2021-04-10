«سلام فانوس».. كيف أدخل عمار البهجة على المصريين قبل رمضان؟

ضحكات من القلب، دعوة صادقة، وتعبيرات عن الفرحة ارتسمت على وجوه المواطنين بعد أن فاجأهم شاب بفكرة مبتكرة بإهدائهم فانوس رمضان تعبيرًا عن فرحة استقبال شهر رمضان، ما جعل الفكرة البسيطة التي نفذها الشاب الصغير ووثقها عن طريق الفيديو تلقي إعجاب وثناء رواد مواقع التواصل لما قام به من إدخال الفرحة على قلوب الكثيرين.سلام قبضة اليد، الطريقة المتداولة حاليًا بسبب جائحة فيروس كورونا كانت هى الطريقة التي تكمن فيها الفرحة، حيث يمد الشاب عمار كفه للسلام على المواطنين والعمال بالشوارع ليفتح كفه الذي يوجد به فانوس صغير يقدمه هدية للشخص الذي بادره بالسلام لإدخال الفرحة على قلوب أشخاص لم يعرفهم بمناسبة شهر رمضان وينشر البهجة بالتنقل بين أحياء القاهرة وصولًا لمحافظة الإسكندرية.يقول عمار أشرف، 21 عامًا، طالب في أكاديمية نظم ومعلومات إدارية، مصور فوتوغرافي، إنه دائمًا ما يسعى لتقديم محتوي في التصوير يظهر الفرحة على الأطفال والمسنين، والمواطنين البسطاء وهو دائمًا ما يسعى له في إظهار السعادة والبهجة عليهم، ومع استقبال شهر رمضان بدأ بالتفكير كيف يمكنه إدخال الفرحة على الناس البسيطة وكبار السن بطريقة جديدة.أضاف أن البداية كانت بشراء عدد من الفوانيس من أحد الأطفال كان يبيعهم لإسعاده، ثم فكر في إهداء الفوانيس للمواطنين وتصويرهم ضمن المحتوي الذي يقدمه، لكن صديقه اقترح عليه فكرة سلام البوكس أو كما يطلق عليه «سلام كورونا» الذي يرد به التحية خلال الأيام الحالية ليتفاجى من يقوم بالسلام عليه بفانوس صغير داخل قبضة اليد، لافتًا إلى أن الفكرة أسعدت الكثيرين وقرر تكرارها»: «نفذت الفكرة وقمت بشراء أكثر من 50 فانوس، وصورت أول فيديو ولم أنشره على موقع التواصل، بل رفعته على خاصية الأستوري، ليحصد عدد مشاهدات كبير وصل لـ 50 ألف مشاهدة»، لافتًا إلى أنه بعد عدة ساعات قام بنشر الفيديو مرة أخرى ليفاجئ بوصول المشاهدات لـ4 ملايين وبدأ مشاركة الفيديو في الكثير من الصفحات على منصات مواقع التواصل.أوضح أن هدفه كان إسعاد الناس وإدخال البهجة على قلوبهم، وتوثيق فرحتهم، لكنه لم يكن يدري أن تلك الفكرة ستنال إعجاب الملايين، مشيرًا إلى أن تعليقات رواد مواقع التواصل كانت جميعها إيجابية، وفرحة الناس كانت داعمًا كبيرًا أعطاني طاقة للاستمرار.وأكد عمار أن الناس كانوا يقابلون هديته بفرحة كبيرة: «كانوا بيسألوا الأول فيه إيه ولما بضحك وأقولهم فيه مفاجئة كانوا بيسلموا عليا ويفرحوا أوي بالفانوس البسيط وفرحتهم كانت بتسعدني» مشيرًا إلى أنه بدأ في إهداء سبحة صغيرة مع الفانوس مع اقتراب الشهر الكريم.واختتم شاب الفانوس تصريحاته بأنه تنقل بين عدة مناطق بالقاهرة في السيدة زينب، ومترو حلوان، والسيدة عائشة، لافتًا إلى أنه سافر إلى الإسكندرية، وبدأ بتنفيذ الفكرة على الكورنيش بمنطقة بئر مسعود بميامي، لأنه مكان يحبه كثيرًا، لافتًا إلى أنه مستمر في هدفه بنشر الفرحة ويريد أن يصل لجميع أنحاء المحروسة.