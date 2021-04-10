«مستقبل وطن» يوزع «كرتونة رمضان» على المستحقين فى الفيوم

بدأت أمانة حزب مستقبل وطن بمركزي سنورس وأبشواي بمحافظة الفيوم توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي علي السلع الغذائية الجافة، وذلك علي المستحقين من أهالينا في مركز سنورس.وصرح عمر النجار، أمين المركز أن التوزيع تم بقريتي بيهمو والسعدية والعزب التابعة لهما بمركز سنورس، فيما أشار بهاء الدسوقي، أمين مركز أبشواي إلى أنه تم توزيع كرتونة رمضان اليوم بقرية شكشوك والعزب التابعة لها وذلك من خلال قيام فرق عمل لأمانة الحزب بالمراكز بالمرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا، شارك في التوزيع السادة الأمناء المساعدين بالمركز والأمانات النوعية.وأشار المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كل المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات دعما لخطط الدولة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.