مصرع 4 في اشتباك مع الأمن خلال انتخابات شمالي الهند

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء اشتباك مع قوات الأمن خارج مركز اقتراع للانتخابات العامة بولاية بنغال الغربية شمالي الهند.وأوضح ضابط شرطة بارز حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية، اليوم السبت، أنه وفقًا للتقارير الأولية، فإنه تم إطلاق الرصاص على أربعة أشخاص، بعد محاولتهم انتزاع أسلحة من أفراد الأمن الذين تعرضوا أيضًا لهجوم بموقع الحادث.وأمرت لجنة الانتخابات تأجيل سير العملية الانتخابية بمركز الاقتراع رقم 126 الذي شهد الحادث بدائرة انتخابية في مدينة كوتش بيهار وسط تقارير أفادت بوقوع أعمال عنف.