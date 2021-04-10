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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطرح اختبارات منزلية للكشف عن كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 05:29 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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بدأت الحكومة اليونانية توزيع ما يقرب من مليوني اختبار منزلي لفيروس كورونا في صيدليات اليونان، حيث يُطلب من الطلاب والمعلمين تقديم اختبارات سلبية كل أسبوعين.
وأشارت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني إلى أنه جار إرسال نحو مليون و950 ألف اختبار إلى الصيدليات في جميع أنحاء اليونان، لافتة إلى أنه سيتم تقديمها للمواطنين بالرقم القومي لكل مواطن.
وأوضحت الصحيفة اليونانية أنه ينبغي على الطلاب والمعلمين تقديم نتيجة اختبار سلبية إلى مدرستهم كل يوم اثنين وخميس.

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