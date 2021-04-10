التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثي تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.

وأكد التحالف، في بيان، أوردته قناة السعودية الإخبارية، أن محاولات الميليشيا الحوثية العدائية، ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد التحالف على أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

