تردد قناة النور للقرأن الكريم على القمر الصناعي نايل سات

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبحث كثيرين عن تردد قناة النور للقرأن الكريم وقد استطاعت هذه القناة التي تذيع القرأم الكريم علي مدار اليوم بصوت الشيخ الطبلاوي اجتذاب الكثير من المشاهدين نظرا لما يتمتع به الشيخ الراحل من شعبية واسعة وكونه محبوبا لدى عشاق المستمتعين بالإضافة لصوته المتميز وتلاوته الأخاذه ونعرض لكم في التقرير التالي تردد قناة النور للقرأن الكريم.





تردد قناة النور للقرأن الكريم





القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة :11411 .

الإستقطاب عمودي.

معدل ترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:5/6.





برامج قناة النور للقرأن الكريم





وتذيع قناة النور للقرآن الكريم، القرآن كريم بصوت القارئ الشيخ محمد الطبلاوي بجميع القراءات بالإضافة لأن القناة تبث القرأن الكريم طوال ال 24 ساعة على مدار اليوم دون توقف مجانا بدون اشتراك، على القمر الصناعي النايل سات.









وبعد معرفة تردد قناة النور للقرأن الكريم نعرض لكم أبرز المعلومات عن الشيخ الطبلاوب الذي تعرض القناة القرأن بصوته علي مدار 24 ساعة معلومات عن الشيخ محمد الطبلاوي -ولد عام 1934 بميت غمر في الجيزة -هو رمزا من رموز قراءة القرأن الكريم في الوطن العربي -تولي منصب نقيب القراء في مصر -يلقب بشيخ القراء -يعرف بإتقانه لتجويد القرأن الكريم - سجل القرآن كاملا مجودا ومرتلا، ويعد القارئ الوحيد الذي قرأ القرآن داخل الكعبة المشرفة بأمر من الملك خالد، قبل أن يعطيه قطعة كبيرة من كسوة الكعبة.



