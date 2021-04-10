رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تردد قناة النور للقرأن الكريم على القمر الصناعي نايل سات

السبت 10/أبريل/2021 - 07:55 م
قناة النور للقرأن
قناة النور للقرأن الكريم
أسماء منصور
طباعة

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبحث كثيرين عن تردد قناة النور للقرأن الكريم وقد استطاعت هذه القناة التي تذيع القرأم الكريم علي مدار اليوم بصوت الشيخ الطبلاوي اجتذاب الكثير من المشاهدين نظرا لما يتمتع به الشيخ الراحل من شعبية واسعة وكونه محبوبا لدى عشاق المستمتعين بالإضافة لصوته المتميز وتلاوته الأخاذه ونعرض لكم في التقرير التالي تردد قناة النور للقرأن الكريم. 


تردد قناة النور للقرأن الكريم 


القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة :11411 .

الإستقطاب عمودي.

معدل ترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:5/6.


برامج قناة النور للقرأن الكريم


وتذيع قناة النور للقرآن الكريم، القرآن كريم بصوت القارئ الشيخ محمد الطبلاوي بجميع القراءات بالإضافة لأن القناة تبث القرأن الكريم طوال ال 24 ساعة على مدار اليوم دون توقف مجانا بدون اشتراك، على القمر الصناعي النايل سات.


قبل 15 أبريل.. رابط تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 


وبعد معرفة تردد قناة النور للقرأن الكريم نعرض لكم أبرز المعلومات عن الشيخ الطبلاوب الذي تعرض القناة القرأن بصوته علي مدار 24 ساعة معلومات عن الشيخ محمد الطبلاوي -ولد عام 1934 بميت غمر في الجيزة -هو رمزا من رموز قراءة القرأن الكريم في الوطن العربي -تولي منصب نقيب القراء في مصر -يلقب بشيخ القراء -يعرف بإتقانه لتجويد القرأن الكريم - سجل القرآن كاملا مجودا ومرتلا، ويعد القارئ الوحيد الذي قرأ القرآن داخل الكعبة المشرفة بأمر من الملك خالد، قبل أن يعطيه قطعة كبيرة من كسوة الكعبة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا إخطار رسميًا.. تفاصيل موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر


الصور

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

الأكثر قراءة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يُصدر بيانًا بشأن دور النشر التي لم تجدد السجل التجاري

الجروب الأدبي التنويري ينشر الثقافة والفن دون تطرف

مصطفى رحمة يدعو لإيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية