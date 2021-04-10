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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكريم 10 سيدات مثاليات في احتفالية جامعة عين شمس

السبت 10/أبريل/2021 - 06:29 م
احتفالية جامعة عين
احتفالية جامعة عين شمس
دعاء جابر
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كرَّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس 10 سيدات فى الاحتفالية التى نظمتها الجامعة احتفالًا بالمرأة المصرية بعنوان "المرأة المصرية فى عصرها الذهبي".

كما أهدى «المتيني» وزير القوى العاملة درع الجامعة تكريمًا له على الدور الذى يقوم به فى دعم الجامعة في جميع الأعمال ومشاركته الفعالة فى الاحتفالات التى تقوم بها الجامعة.

وتضمنت قائمة المكرمين كل من "الدكتورة إلهام حنفي من المجلس القومي للمرأة، وفوزية حامد حسن الأم المثالية التى كرَّمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاطمة إبراهيم عبده عوض الشهيرة بـ(أم هشام) ترعي 3 أبناء من ذوى الهمم".

كما كُرمت زوجات شهداء حادثة قطار سوهاج، وهن شادية عطية عبادي زوجة الشهيد مصطفي زاهر، وسميرة محمود عبدالحميد، زوجة الشهيد عبدالحميد محمد خلف، وفاطمة على حسن خلف، زوجة الشهيد صابر أحمد محمد، وهبة محمد محمود أم الشهيد إبراهيم سليمان محمد، بالإضافة إلى تكريم النائبة آية مدني عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وهالة القاضي رئيس نادي ليونز إيليت، وشيماء على من المجلس القومي للمرأة.

كما امتدَّ التكريم إلى العقيد حاتم عشماوي مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

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