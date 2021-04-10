متحدث «التموين»: تطبيق نظام التحول الرقمي في مشروع جمعيتي

أكد أحمد كمال مدير مشروع «جمعيتي»، والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مركز المعلومات الخاص يعمل على تطبيق نظام الخرائط الجغرافية من خلال عملية توقيع الموقع أو المنافذ على الخرائط الرقمية لجمعيتي والمنافذ والبقالين، حيث يقوم الموظف بالمديرية بعملية التوقيع على جهاز الحاسب الآلي أو التابلت للمنافذ الموجودة في محيطه.وقال «كمال» في تصريحات صحفية اليوم، إن الهدف هو بناء قاعدة بيانات بنظام «ال جي إي إس» بسهولة لحصر وتحديد المنشأة التموينية وتتبعها من خلال اللوكيشن.وتابع: «تطبيق نظام التحول الرقمي في جمعيتي يسهل تحديد المواقع لتستعين بها الوزارة في تحديد المسافات بين المنافذ وتستعين بها المديرية في عمليات المرور ورصد المخالفات».