رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

حكايات حيّة.. كيف يحارب خط نجدة الطفل ختان الإناث؟

السبت 10/أبريل/2021 - 04:52 م
ختان الإناث
ختان الإناث
سمر مدحت
طباعة
ما تزال قضية ختان الإناث في مصر على موائد المباحثات والمناقشات، في وقت يطالب فيه كثيرون بتغليظ عقوبة من يقوم بإجرائه لا سيما في المحافظات والأقاليم من أجل حماية الفتيات الصغار من مضاعفات ذلك الأمر وخطورته.

وبالفعل تحاول الحكومة بكل هيئاتها محاربة الختان بأشكاله كافة، لاسيما المجلس القومي للطفولة وكذلك خط نجدة الطفل الذين يخوضون حربًا ضد ختان الإناث وأنقذوا الكثير من الفتيات.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي حكايات عن فتيات أنقذهن خط نجدة الطفل من مشرط الختان في اللحظات الأخيرة، بعدما استعانوا به من أجل حمايتهم من ذويهم الذين يريدون ختانهم.

في قرية غالب بمحافظة أسيوط كانت "هبة. م"، ١٢ عامًا، تواجه عملية ختان إجبارية بمفردها، بعدما أخبرتها زوجة أبيها بأنها ستجرى لها عملية ختان، الرعب أصاب الفتاة بمجرد سماعها تلك الكلمات، فلم يكن يمر أمامها سوى مشهد عزاء الفتاة، التى سبقتها وتوفيت جراء تلك العملية.

وقالت: "تخيلت أننى سأصاب بنزيف حاد مثلها، وألقى نفس المصير، لكن جارتى تعمل طبيبة نصحتنى باللجوء إلى خط نجدة الطفل".

وتواصلت الفتاة بنفسها مع خط النجدة، وجاءوا قبل أن تحدد زوجة الأب موعد العملية، وأخذوا تعهدًا كتابيًا عليها بعدم إيذاء الطفلة، وأخبروا الوالد بنية زوجته فى ختان ابنته الوحيدة، وظلوا يتابعون معها لمدة ٦ أشهر: "أنقذونى من الختان، وقاموا بحملة توعية ضخمة فى قريتى والقرى المجاورة".

لم يختلف الأمر مع منار محمود، ١٣ سنة، من قرية الصفا بالشرقية، التي هاتفت فى أواخر ديسمبر من العام الماضى، الخط الساخن لنجدة الطفل ١٦٠٠٠ قائلة: "ساعدونى، هيجبرونى على الختان".

لم تنتبه منار من شدة خوفها إلى أن المُجيب الآلي هو من يحدثها، ثم تتبعت الخطوات، التى يرشدها إليها حتى أتاها صوت المسئول فلم يسمع سوى البكاء.

وأنهت منار الاتصال مع خط نجدة الطفل، بعدما أرشدت المسئولين إلى عنوانها ومكان الطبيبة التى ستُجرى لها العملية، وحصلت على وعد بعدم إيذاء ذويها، الأم والخالة، أو التعرض لهما قانونيًا.

وقالت: "كل ما أريده هو ألا يتم ختانى فى هذه السن ولا يكشف أحد عورتى ويؤذينى نفسيًا وجسديًا"، لم تمر سوى ساعات قليلة حتى أرسل خط «نجدة الطفل» إخصائيًا نفسيًا وعالمًا أزهريًا وطبيبة ومحاميًا إلى عنوان الفتاة، لإقناع ذويها بالعدول عن قرار الختان وهو ما حدث بالفعل.

الحيلة نفسها لجأت إليها مريم، ١١ عامًا، بعدما قرر والدها اجراء عملية ختان لها على يد طبيب قرية شطانوف بمحافظة المنوفية، رغم رفض الأم والفتاة إجراءها.

وبعدما ضرب الأب موعدًا محددًا لإجراء العملية لابنته، ظلت الفتاة تبكى بشدة، ثم فكرت فى مخاطبة عمتها الكبرى، التى كانت ترفض عملية الختان برمتها.

وبالفعل لجأت عمتها إلى خط نجدة الطفل، بعدما سمعت عن الحملة إلى يقودها مؤخرًا ضد ختان الإناث. تقول: "مسئولو الخط أخذوا معلومات وبيانات شخصية عنى وعنوان منزلي، وحرروا محضرا ضد والدي بعدم التعرض لي".

قبل اليوم المحدد للعملية، طُرق باب منزل مريم وحين فُتح كان مسئولو الخط قد حضروا، قالت: "ساعتان من محاولة إقناع أبى بالعدول عن قراره دون اقتناع، فبدأ المحامى بتهديده بتحرير محضر ضده فى قسم الشرطة، واصطحابى معهم إلى القاهرة، حتى يعدل عن رأيه لكنه اقتنع في النهاية".

موضوعات متعلقة

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

لا إخطار رسميًا.. تفاصيل موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم


الصور

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

حسين دعسة يستعرض دومينو الشائعات في أكاديمية الشروق

اتحاد الناشرين يُصدر بيانًا بشأن دور النشر التي لم تجدد السجل التجاري

الجروب الأدبي التنويري ينشر الثقافة والفن دون تطرف

مصطفى رحمة يدعو لإيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية