حكايات حيّة.. كيف يحارب خط نجدة الطفل ختان الإناث؟

ما تزال قضية ختان الإناث في مصر على موائد المباحثات والمناقشات، في وقت يطالب فيه كثيرون بتغليظ عقوبة من يقوم بإجرائه لا سيما في المحافظات والأقاليم من أجل حماية الفتيات الصغار من مضاعفات ذلك الأمر وخطورته.وبالفعل تحاول الحكومة بكل هيئاتها محاربة الختان بأشكاله كافة، لاسيما المجلس القومي للطفولة وكذلك خط نجدة الطفل الذين يخوضون حربًا ضد ختان الإناث وأنقذوا الكثير من الفتيات.وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي حكايات عن فتيات أنقذهن خط نجدة الطفل من مشرط الختان في اللحظات الأخيرة، بعدما استعانوا به من أجل حمايتهم من ذويهم الذين يريدون ختانهم.في قرية غالب بمحافظة أسيوط كانت "هبة. م"، ١٢ عامًا، تواجه عملية ختان إجبارية بمفردها، بعدما أخبرتها زوجة أبيها بأنها ستجرى لها عملية ختان، الرعب أصاب الفتاة بمجرد سماعها تلك الكلمات، فلم يكن يمر أمامها سوى مشهد عزاء الفتاة، التى سبقتها وتوفيت جراء تلك العملية.وقالت: "تخيلت أننى سأصاب بنزيف حاد مثلها، وألقى نفس المصير، لكن جارتى تعمل طبيبة نصحتنى باللجوء إلى خط نجدة الطفل".وتواصلت الفتاة بنفسها مع خط النجدة، وجاءوا قبل أن تحدد زوجة الأب موعد العملية، وأخذوا تعهدًا كتابيًا عليها بعدم إيذاء الطفلة، وأخبروا الوالد بنية زوجته فى ختان ابنته الوحيدة، وظلوا يتابعون معها لمدة ٦ أشهر: "أنقذونى من الختان، وقاموا بحملة توعية ضخمة فى قريتى والقرى المجاورة".لم يختلف الأمر مع منار محمود، ١٣ سنة، من قرية الصفا بالشرقية، التي هاتفت فى أواخر ديسمبر من العام الماضى، الخط الساخن لنجدة الطفل ١٦٠٠٠ قائلة: "ساعدونى، هيجبرونى على الختان".لم تنتبه منار من شدة خوفها إلى أن المُجيب الآلي هو من يحدثها، ثم تتبعت الخطوات، التى يرشدها إليها حتى أتاها صوت المسئول فلم يسمع سوى البكاء.وأنهت منار الاتصال مع خط نجدة الطفل، بعدما أرشدت المسئولين إلى عنوانها ومكان الطبيبة التى ستُجرى لها العملية، وحصلت على وعد بعدم إيذاء ذويها، الأم والخالة، أو التعرض لهما قانونيًا.وقالت: "كل ما أريده هو ألا يتم ختانى فى هذه السن ولا يكشف أحد عورتى ويؤذينى نفسيًا وجسديًا"، لم تمر سوى ساعات قليلة حتى أرسل خط «نجدة الطفل» إخصائيًا نفسيًا وعالمًا أزهريًا وطبيبة ومحاميًا إلى عنوان الفتاة، لإقناع ذويها بالعدول عن قرار الختان وهو ما حدث بالفعل.الحيلة نفسها لجأت إليها مريم، ١١ عامًا، بعدما قرر والدها اجراء عملية ختان لها على يد طبيب قرية شطانوف بمحافظة المنوفية، رغم رفض الأم والفتاة إجراءها.وبعدما ضرب الأب موعدًا محددًا لإجراء العملية لابنته، ظلت الفتاة تبكى بشدة، ثم فكرت فى مخاطبة عمتها الكبرى، التى كانت ترفض عملية الختان برمتها.وبالفعل لجأت عمتها إلى خط نجدة الطفل، بعدما سمعت عن الحملة إلى يقودها مؤخرًا ضد ختان الإناث. تقول: "مسئولو الخط أخذوا معلومات وبيانات شخصية عنى وعنوان منزلي، وحرروا محضرا ضد والدي بعدم التعرض لي".قبل اليوم المحدد للعملية، طُرق باب منزل مريم وحين فُتح كان مسئولو الخط قد حضروا، قالت: "ساعتان من محاولة إقناع أبى بالعدول عن قراره دون اقتناع، فبدأ المحامى بتهديده بتحرير محضر ضده فى قسم الشرطة، واصطحابى معهم إلى القاهرة، حتى يعدل عن رأيه لكنه اقتنع في النهاية".