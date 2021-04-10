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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة»: إرسال البدل للمؤسسات القومية عن شهر أبريل الإثنين

السبت 10/أبريل/2021 - 06:46 م
عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي
محمد جعفر
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الاثنين ١٢ أبريل ٢٠٢١.

وأكدت الهيئة ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

كما أعلنت الهيئة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر نوفمبر ٢٠١٩، يوم الاثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.

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