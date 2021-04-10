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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إيتيدا»: 3 تريليونات دولار حجم الاستثمارات العالمية في الشركات الناشئة

السبت 10/أبريل/2021 - 04:55 م
المهندس عمرو محفوظ
المهندس عمرو محفوظ
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، إن حجم الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة في العالم تجاوزت نحو ٣ تريليونات دولار خلال عام 2020، متوقعا أن مصر مرشحة لزيادة جحم الاستثمارات في هذا القطاع إلى نحو٢٧٠ مليون دولار خلال العام الجاري.

وأكد محفوظ خلال كلمته في الجلسة الختامية بمؤتمر جولات تكني المنعقد في الجريك كامبس بمول العرب، إن الشركات الناشئة المصرية استطاعت جذب ١٧٠ مليون دولار من هذه الاستثمارات خلال ٢٠٢١.

وأوضح محفوظ أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى لمراكز الإبداع والابتكار "إبداع مصر الرقمية" في 5 محافظات باستثمارات تقدر بـ 300 مليون جنيه وتم تخصيص نفس قيمة الاستثمارات لتنفيذ المرحلة الثانية.

وتابع أن الوزارة بدأت بالفعل في تقديم عدد من الأنشطة في المراكز لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم آليات وحلول للتحديات التي يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة وجارٍ التجهيز لافتتاح ٥ مراكز أخرى، وكذلك تجهيز مركز إبداع قصر السلطان حسين بمصر الجديدة ليصبح أيقونة مراكز الابداع التكنولوجي في مصر حيث سيستضيف مساحات العمل المشتركة وحاضنات للشركات الناشئة، وكذلك جذب عدد من الشركات العالمية للعمل في مجالات الابداع والبحث والتطوير ورعاية الشباب.

كانت مصر قد احتلت المركز الأول في عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول للعام الماضي وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت.

وأوضح التقرير أن مصر سجلت أكبر عدد من الصفقات بنسبة 37٪ من إجمالى الصفقات بالمنطقة ارتفع حجم التمويل المعلن عنه للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 2% ليصل إلى 277 مليون دولار فى 108 مشروعات.

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