نجاح عملية تغيير مفصل لمسن بالتأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى بورفؤاد العام نجحت في تغيير وتركيب مفصل لمريض يبلغ من العمر 83 عامًا، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.حضر المريض وتم عمل أشعة مقطعية واشعة سينية على القدم، وتبين وجود كسر في الفخد الأيسر، وأن المريض بحاجة إلى تغيير وتركيب مفصل.تم إجراء عملية جراحية بتركيب مفصل صناعي للمريض وتم خروج المريض بصحة جيدة، وذلك بطاقم طبي متخصص مكون من الأطباء محمد المصري أخصائي العظام، محمد رضوان أخصائي العظام، أحمد النجار طبيب مقيم عظام، محمد خضر أخصائي التخدير، محمد طه مدير المستشفى، أحمد مسلم المدير الطبي، شريف شعبان رئيس الأقسام الطبية، ويقوم الفريق الطبي بمتابعة حالة المريض.