باكستان توافق على لقاح "كورونافاك" الصيني للاستخدام في حالات الطوارئ

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في باكستان على استخدام لقاح (كورونافاك) الصيني، الذي طورته شركة الأدوية الصينية (سينوفاك) في حالات الطوارئ.وقالت الهيئة، في بيان، اليوم السبت: إنه جرى منح لقاح (كورونافاك) الصيني تصريحا طارئا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، مضيفة أنه ستتم مراجعة نتائج اللقاح كل ثلاثة أشهر مع مراعاة البيانات المتعلقة بسلامة وفعالية وجودة اللقاح.ويعد لقاح "كورونافاك" الصيني هو ثالث لقاح توافق عليه باكستان بعد لقاحي "سينوفارم" و"كانسينو". وبدأت باكستان حملة التطعيم في أوائل فبراير الماضي بعد تلقيها جرعات لقاح هدية من الصين.ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الباكستانية، تواجه باكستان الآن الموجة الثالثة من فيروس كورونا حيث تم تسجيل 5 آلاف و139 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 715 ألفا و968 حالة.