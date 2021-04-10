«سعفان والمتينى» يكرمان 10 سيدات مثاليات

كرّم وزير القوى العاملة محمد سعفان والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 10 سيدات في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة احتفالا بالمرأة المصرية بعنوان "المرأة المصرية في عصرها الذهبي".كما أهدى رئيس الجامعة الوزير درع الجامعة، تكريما له على دوره في دعم أنشطة الجامعة.وتضمنت قائمة المكرمين: الدكتورة إلهام حنفي من المجلس القومي للمرأة، وفوزية حامد حسن، الأم المثالية التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفاطمة إبراهيم عبده عوض الشهيرة بـ"أم هشام" ترعي 3 أبناء من ذوى الهمم.كما تم تكريم زوجات شهداء حادثة قطار سوهاج، وهن شادية عطية عبادي زوجة الشهيد مصطفي زاهر، وسميرة محمود عبد الحميد، زوجة الشهيد عبد الحميد محمد خلف، وفاطمة على حسن خلف، زوجة الشهيد صابر أحمد محمد وهبة محمد محمود أم الشهيد إبراهيم سليمان محمد، وتكريم النائبة آية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وهالة القاضي، رئيس نادي ليونز إيليت، وشيماء على، من المجلس القومي للمرأة، كما تم تكريم العقيد حاتم عشماوي، مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.