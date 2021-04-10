فنلندا تخطط لتخفيف قيود كورونا تدريجيًا خلال الشهر الجاري

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن الحكومة الفنلندية تخطط للبدء التدريجي في تخفيف القيود المفروضة على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر أبريل الجاري، مضيفة "أن انتشار الفيروس ما زال شديدا ويجب عدم رفع القيود قبل الأوان".وأوضحت مارين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن مسودة خطة الخروج الحكومية، التي تعتمد على طرح اللقاحات، تهدف إلى البدء في رفع حالة الطوارئ في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري والتي جرى إعلانها في الأول من مارس الماضي.وقالت رئيسة وزراء فنلندا إن "هدفنا يتمثل في أن يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المعسكرات الصيفية بعد انتهاء العام الدراسي في يونيو المقبل وكذلك السماح للمواطنين بالبدء في التخطيط لحفلات منتصف الصيف".وأضافت أن الحكومة ستسمح للمواطنين بالتعليق على خطة الخروج من خلال موقعها على شبكة الإنترنت.ووفقا لخطة الحكومة الفلندية، سيتم السماح بالسفر خارج البلاد لأسباب تجارية لكن من دول الاتحاد الأوروبي إلى فنلندا اعتبارا من شهر مايو المقبل.كما ستشمل الخطة الحكومية، رفع القيود المفروضة على التجمعات العامة والسماح بالسفر من معظم الدول الأوروبية الأخرى في يونيو المقبل، فيما سيسمح بالسفر لأسباب تجارية من خارج الاتحاد الأوروبي إلى فنلندا اعتبارا من يوليو 2021.تجدر الإشارة إلى أن فنلندا، البالغ عدد سكانها حوالي 5.5 مليون نسمة، سجلت إصابات بفيروس كورونا بلغت 80 ألفا و842 حالة إصابة و866 حالة وفاة، مما يجعلها واحدة من أقل البلدان تضررا في أوروبا.