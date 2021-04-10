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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

جامعة القاهرة تكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع نقابة المحامين

السبت 10/أبريل/2021 - 04:57 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
محمد جعفر
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قال المهندس ماجد فريد، مدير التدريب بمركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة، إن رجائي عطية، نقيب المحامين، حريصٌ على تقديم خدمة تدريبية متميزة لأعضاء النقابة.

وأوضح خلال كلمته ضمن فعاليات البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين، وجامعة القاهرة "مركز الحساب العلمي"، لتقديم الدورات للمحامين.

وقال: مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة، والذي يعد من أقدم مراكز الحساب العلمي على مستوى الجامعات بمصر، حيث أنشئ عام 1960، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع يضمن تقديم منحة ثلاثية للسادة أعضاء نقابة المحامين المشتركين، وتتكون المنحة من ثلاثة أجزاء هي "اللغة الإنجليزيةـ ICDLـ مهارات التعامل الذاتية".

وأكد مدير التدريب، أن العدد الإجمالي للمنحة 72 ساعة مقسمة على الثلاث خدمات المقدمة داخل المنحة، ويتم تدريس المنحة على مدار شهرين ونصف الشهر؛ على أن يكون الحضور للسادة المحامين ثلاثة أيام أسبوعيًا، وتكون مدة المحاضرة ثلاث ساعات، منوهًا إلى أن تكلفة المنحة إجمالا 675 جنيها للمشترك، بحيث يتحمل المحامي نسبة 60% من تكلفة المنحة، وتتحمل النقابة نسبة 40%.

وأضاف "فريد" أنه، حتى الآن، سجل ما يقرب من 350 محاميا، والذين بدأوا دراسة بالفعل 325 محاميا، ويتم التواجد من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً على مدار أيام الأسبوع، وتم تخصيص عدد 4 ساعات يوم الجمعة بناءً على طلب المحامين الملتحقين بالمنحة، موضحًا أن المحامي عند تسجيله في المنحة يتم تخييره بين الأيام التي يستطيع فيها أداء دراسته، وقام المركز بتخصيص موعد للسادة المحامين المشتركين بالمنحة دون غيرهم.

وأشار إلى أن نقيب المحامين رجائي عطية، شدد على ضرورة اتباع كل وسائل الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وبالفعل تم التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة، وتقليل عدد الحضور داخل قاعات التدريس، ويتم تعقيم القاعات بصفة دائمة طوال اليوم، معربًا عن سعادته بتعاون المركز مع نقابة المحامين.

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