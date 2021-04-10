غدًا.. المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

يطرح غدًا الأحد البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ ١٨.٥ مليار جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول ١١ مليار جنيه لأجل ٩١ يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني ٧.٥ مليار جنيه لأجل ٢٧٣ يومًا.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.