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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس حكومة الوحدة الليبية: نسعى لتجاوز سنوات الحرب

السبت 10/أبريل/2021 - 04:32 م
عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، أن الليبيين يسعون لتجاوز سنوات الحرب والتوجه نحو السلام، مضيفا "يجب أن يكونوا مرفوعي الرأس".

وقال "الدبيبة"، عقب تلقيه جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم: "من خلال زيارتي لدول الخليج، نعلن انفتاحنا للعالم فنحن نريد السلام، وأن نجعل الحروب التي شهدتها ليبيا من الماضي، فنحن نعمل من أجلكم، وأنتم عليكم مساعدتنا ودعمنا ولا داعى للكلام العام، نريد ليبيا مرفوعة الرأس بالعمل والبناء".

وأعلن "الدبيبة" من داخل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية- إطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المراكز الخاصة بالتطعيم ضد كورونا ستفتح أبوابها خلال اليومين المقبلين واللقاحات ستصل تباعا لليبيا.

وأضاف أن لقاح كورونا لم يأت بالمال، بل جاء بناء على سياسات الدولة الليبية ومن خلال الاتصال بأكثر من 10 دول، مشيرا إلى أن اللقاحات مؤمنة من قبل منظمة الصحة العالمية ولا داعي للخوف والالتفات للأقاويل التي تحذر من هذا اللقاح.

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