مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة تصل قبرص لدعم استئناف المحادثات

وصلت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى قبرص جين هول لوت، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، اليوم السبت، لدعم استئناف المحادثات.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنه من المتوقع أن تلتقى لوت رئيس الجمهورية القبرصي نيكوس أناستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تاتار، غدًا الأحد، قبل اجتماع من المقرر عقده مع الأمين العام في جنيف يومي 27 و29 أبريل الجاري.وستحاول لوت الحصول على موافقة الجانبين على أنهما سيتفقان في الاجتماع غير الرسمي في جنيف على نص يحمي استئناف المحادثات.يذكر أن مبعوثة الأمين العام أرسلت بالفعل برنامج اجتماع جنيف إلى القادة، وكما كان معروفًا، سيبدأ بعشاء يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للقادة ووفودهم في 27 أبريل الجاري وفي اليوم التالي سيبدأ الاجتماع غير الرسمي تليه مشاورات ثنائية بين الطرفين.