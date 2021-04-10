الصين وباكستان تتفقان على مكافحة الإرهاب

اتفقت الصين وباكستان على تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ السلام من خلال معالجة قضية الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ودعم عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل تقديم مساهمات أكبر للحفاظ على العلاقات الدولية والسلام والأمن الإقليميين.جاء ذلك خلال جولة المشاورات الصينية الباكستانية الثالثة، والتي عُقدت عبر «الفيديو كونفرانس»، وتناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها دعم الدور المركزي للأمم المتحدة في الشئون الدولية وكذلك تعزيز التعاون بين البلدين في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية.وأكد الجانبان، في بيان مشترك، نقلته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلمي للقضايا الإقليمية والدولية الساخنة، والعمل المشترك على حماية السلام والاستقرار في العالم، لاسيما في قارة آسيا.وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على تعزيز التنسيق الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، والعمل المشترك على مناهضة "المعايير المزدوجة".