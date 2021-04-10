دراسة روسية تستبعد حدوث انتعاش فى الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى

شكك خبراء اقتصاد وتصنيع في روسيا في دقة التقارير التي تتوقع انتعاشا للاقتصاد العالمي، بحلول نهاية العام الجاري وخروجه من أزمته الناتجة عن جائحه كورونا.وقال خبراء الأكاديمية العليا للاقتصاد في موسكو إن جميع العوامل التي صاحبت أزمة كورونا على امتداد العام الماضي، وأثرت على اقتصاد العالم لا تزال موجودة في العام الجاري.وبحسب الوكالة الروسية للأنباء تاس ألمحت الدراسة- التي شارك في إعدادها خبراء من اتحاد الصناعات الروسي وصدرت اليوم إلى أن التوقعات الاقتصادية التى تشير إلى تحسن منتظر في الاقتصاد العالمي بنهاية العام الجاري والصادرة عن بعض مؤسسات دولية؛ لا تستند إلى أي مبررات، وأن جميع مسببات الأزمة الاقتصادية التي بدأ العالم في المعاناة، منها في العام الماضي "لا تزال قائمة فى العام 2021".وأرجعت الدراسة أسباب تشاؤمها من تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي هذا العام إلى ما اعتبرته "التدخلات التسعيرية التي أقدم عليها عدد من حكومات العالم؛ لضبط الأسواق في مواجهة حالة الهلع التي انتابت المستهلكين".واعتبرت الدراسة أن عمليات التسعير، وإن كانت قد عززت دور الحكومات وبينت أهمية دعم حرية القطاع الخاص، أنهكته وأنهكت معه أوضاع الاقتصاد في دول عديدة من مناطق العالم، التي تؤمن بضرورة ترك التسعير لاعتبارات حرية العرض والطلب خلال العام الماضي، ولا تزال مستمرة إلى الآن.