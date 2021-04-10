قبل عقده غدا.. كافة التفاصيل التي يجب معرفتها عن الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد الامتحان التكميلي غدا لطلاب الشهادة الإعدادية، في هذا السياق ترصد الدستور ما يجب معرفعته عّن الامتحان التكميلي والذي قد أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل.- الامتحان التكميلى لطلاب الشهادة الإعدادية الذين لم يوفقوا فى مادة أو اثنين فى الامتحان المجمع الذى عقد فى 7 مارس الماضى بامتحانات الفصل الدراسى الأول.- الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية، عبارة عن 15 سؤال فى اللغة العربية و10 أسئلة فى الرياضيات و10 أسئلة فى اللغة الإنجليزية و8 أسئلة فى العلوم، و8 أسئلة فى الدراسات الاجتماعية.- وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي فإن الامتحان التكميلى يعقد للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول، حتى يتمكن من الحصول على نسبة 50% فأكثر.- الفئات التى تؤدى الامتحان التكميلى، منها الطالب الذى تغيب عن امتحان الفصل الدراسى الأول، والذي لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% فى امتحان الفصل الدراسى الأول، والطالب الذى حصل على نسبة 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية التى أدى فيها الامتحان فى الفصل الدراسى الأول ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر.-اجتياز هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى، والتى تعقد فى شهر يونيو المقبل