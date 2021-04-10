ألمانيا: اتفاق اللجنة القانونية خطوة مهمة للتحضير للانتخابات الليبية

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أفسيتا، اليوم السبت، أن اتفاق اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، على قاعدة لإجراء الانتخابات الليبية، يعد خطوة مهمة نحو التحضير للانتخابات الوطنية الليبية في ديسمبر المقبل.وأشار السفير الألماني، وفقا لبوابة "أفريقيا" الإخبارية، إلى بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اتفاق اللجنة القانونية على قاعدة دستورية، باعتبارها خطوة مهمة نحو التحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.