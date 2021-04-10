مقتل أكثر من 80 متظاهرًا على يد قوات الأمن فى ميانمار

قتلت قوات الأمن في ميانمار أكثر من 80 من المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري في بلدة باجو مساء الخميس ويوم الجمعة بالقرب من مدينة يانجون الرئيسية، حسبما أفادت رابطة مساعدة السجناء السياسيين ومنفذ إخباري.وذكر شهود ووسائل إعلام محلية أن القوات استخدمت البنادق القاذفة للقنابل لتفريق احتجاج في البلدة، وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين وبوابة ميانمار الآن الإخبارية إن 82 شخصا قتلوا.