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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بطريق «بنها- كفر شكر»

السبت 10/أبريل/2021 - 04:39 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
كتب صلاح حسنى
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دفعت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل شب بمساحة كبيرة من الهيش والبوص مجاورة لمصنع ورق والاستراحات والكافتيريات على طريق "بنها - كفرشكر"، حيث جرت محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاروة دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتسببت الأدخنة فى شلل مرورى بالطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل على طريق "بنها- كفرشكر" بمنطقة برج الدقهلية ومجاور لأحد مصانع الورق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق الذي تبين نشوبه في مساحة كبيرة من الهيش والبوص مجاورة لمصنع ورق وكافتيريا برج الدقهلية، وتمت السيطرة علي السنة النيران وجار تبريد المكان دون أن تمتد النيران للمتلكات والمصنع المجاورين لمكان الحريق ودون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ودلت المعاينة الأولية على أن يكون سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة بالمنطقة، مما تسبب في اشتعال النيران بمساحة كبيرة من الهيش والبوص في المنطقة، وجار فحص موقع الحريق لبيان أسباب وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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