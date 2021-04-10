إصابة 5 أشخاص في مشاجرة لخلافات الإيجار بميت غمر

أصيب 5 أشخاص بجروح وقطع بالأوتار وكدمات متفرقة في مشاجرة بسبب الخلاف على القيمة الإيجارية لشقة بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة بقرية أتميدة دائرة مركز ميت غمر.وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هم محمد ر.م.ال، ۲۸ عامًا، سائق توك توك مصابًا بقطع بأوتار اليد اليسرى وشقيقه محمود ر. م، ٢٤ عامًا، عامل مصاب بقطع في أوتار اليد اليمني "طرف أول" وكل من "محمد ج. ع.م " ٤٤ عامًا، فلاح، مصابًا بجرح بالجبهة، وشقيقاه إبراهيم ج.ع، 40 عامًا، فلاح مصابًا بكدمات بالذراع الأيسر، ورضا ج. ع، ۳۳ عامًا، تباع، مصابًا بجرح قطعي بالرأس "طرف ثان" وجميعهم يقيمون بذات القرية.وتبين أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، وآلة حادة "سكين" بحوزة الثالث وإحداث الإصابات المشار إليها لوجود خلافات بين الطرفين على القيمة الإيجارية لشقة يستأجرها الطرف الأول من الطرف الثاني.تم ضبط طرفي المشاجرة، والأداة المستخدمة بحوزة الثالث، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات الخلاف، وتم تحويل الطرف الأول إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحويل الطرف الثاني إلى مستشفى ميت غمر العام لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۱۷۲۳ جنح مركز ميت غمر وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.