إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأبوسلطان

أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة بطريق وصلة أبو سلطان مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بإصابة كل من أحمد عبد الله محمد، مقيم بعين غصين، محمد أشرف سعيد، مقيم بسرابيوم، عصام عيد علي، بعين غصين.وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة للوقوف على أسباب وقوع الحادث.