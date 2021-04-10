موسى مصطفى موسى: زيارة رئيس تونس لمصر تأتي في توقيت هام وحساس

صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بأن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر تأتي في توقيت هام وحساس لتؤكد على قوة وعراقة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين وبحثت عدة ملفات على رأسها الاستثمار بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح الخطوط الملاحية والوضع الليبي الذي يهم البلدين.وأوضح موسى مصطفى في بيان له أن الرئيسين بحثا أيضا كيفية التخلص من عناصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية من خلال تجربة مصر الرائدة لأنها الركيزة الرئيسية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.وألمح إلى أن التأكيد على الدعم التونسي لمصر في ملف سد النهضة هو أمر طبيعي لما يجمع البلدين من علاقات طيبة ومصير مشترك فضلا عن أن تونس وكل الدول تعلم أن استقرار مصر ركيزة أساسية لاستقرارهم.