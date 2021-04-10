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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج ضمن أفضل 2000 جامعة في العالم

السبت 10/أبريل/2021 - 04:09 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة احتلت مراكز متقدمة للعام الثالث على التوالي وفقًا لتصنيف مركز ترتيب الجامعات العالمية، "The center for world university "rankings "CWUR لهذا العام، حيث حصلت على ترتيب ١٨٧٠ من بين أفضل ٢٠٠٠ جامعة على مستوى العالم، تم اختيارهم من بين ٢٠ ألف جامعة، كما احتلت الترتيب ١٦ بين الجامعات المصرية.

وقال عزيز إن احتفاظ الجامعة بترتيب عالمي متميز في هذا التصنيف على مدار ثلاثة أعوام يعكس إلى حد كبير الجهود المبذولة لدعم احتياجات البحث العلمي وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت تقدمًا على العديد من الجامعات المحلية والعالمية، ويرجع ذلك إلى السعي المستمر لتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف CWUR يصدر منذ عام ٢٠١٢، ويعتمد التصنيف في تقييمه على ٤ مؤشرات رئيسية هي: جودة التعليم Quality of Education بنسبة ١٠%، وتوظيف الخريجين Alumni Employment بنسبة ١٠%، وجودة أداء أعضاء هيئة التدريس Quality of Staff بنسبة ١٠%، والأداء البحثي Research Performance بنسبة ٤٠٪؜ وتحسب هذه النسبة على أساس إجمالي عدد الأبحاث المنشورة، وعدد الأبحاث المنشورة في اعلى المجلات تصنيفا وكذلك عدد الأبحاث المنشورة في المجلات الحاصلة على اعلى معامل تأثير وأعلى عدد من الاستشهادات.

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