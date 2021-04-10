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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تحتفل بيوم الصيدلى الخامس وتكرم رواد المهنة (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 06:41 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أناب اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، اللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة، لحضور فعاليات احتفال نقابة الصيادلة بيوم الصيدلي المنوفى الخامس بمقر النقابة بمدينة شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى سلام، نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمل سعفان، عميد كلية الصيدلة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الأطباء والصيادلة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني أعقبه القرآن الكريم، وتم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الجيش الأبيض، تقديرًا لدورهم البطولي في مجابهة جائحة كورونا.

وفى كلمته رحب نقيب صيادلة المنوفية بالحضور، موضحًا أن النقابة تحتفل للعام الخامس على التوالي بيوم الصيدلي المنوفى، مؤكدًا أن النقابة بيت الصيدلى، وأنها تسعى دائما لتقديم العديد من الخبرات والخدمات للصيادلة وإمدادهم بكل ما هو جديد في مجال عملهم، وتضمن الحفل عرض فيديو توضيحي عن أنشطة نقابة الصيادلة (أنشطة علمية – التعليم الصيدلي)، كما تم عرض نشرة أخبار الصيدلة والدواء وكذا أهم الإنجازات التي تمت بالقطاع الصيدلي خلال 2020.

وفى كلمته، نقل السكرتير العام تهنئة محافظ المنوفية لأبنائه الصيادلة بمناسبة الاحتفال بيوم الصيدلي الذي يؤكد أهمية دوره في المجتمع كونه عاملًا أساسيًا في تحسين الرعاية الصحية وتقديم التوعية والنصائح الطبية المقدمة للمواطنين، كما أكد جهود الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، فرسالتهم تعد دورًا وطنيًا في هذه المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار إرساء رسالة مجتمعية بأهمية دور الصيدلي الإنساني قبل المهني، فدورها يعد مجتمعيًا لخدمة أبناء المجتمع المحيط بهم.

في ختام الحفل تم تكريم عدد من الرواد والمتميزين وحملة الماجستير والدكتوراه من الصيادلة.

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