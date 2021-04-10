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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وكيل مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية حرصت على القضاء على الفساد

السبت 10/أبريل/2021 - 04:53 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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أشادت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بكتاب النيابة الإدارية، قائلة إن الكتاب إضافة إلى المكتبة القانونية لما به من إفادة واسعة للتعريف بتاريخ النيابة الإدارية العريق.

وأضافت أن النيابة حرصت على مواجهة الفساد تماشيا مع سياسة الدولة للقضاء علي الفساد الذي يعطل عجلة التنمية وكذا ما قامت به الهيئة في تمكين المرأة المصرية وإيمانا بجدارتها وتمشيا مع إرادة الدولة والقيادة السياسة في تمكين المرأة.

واستكملت أن الهيئة لم تفرق بين السيدات والرجال حيث عينت عددا من عضوات الهيئة مديرات لبعض النيابات إعمالا للمساواة مؤكدة أنه مجهود يستحق الشكر والثناء.

بدأ، منذ قليل، حفل توقيع كتاب «النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب»، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

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