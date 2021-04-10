مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار انتحاري بمدينة بيدوا الصومالية.وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن انتحاريا فجّر نفسه في مطعم "سُويس"، الذي يقع بالقرب من فندق بيدوا، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى وإصابة 6 آخرين بجروح.وأشارت إلى أن ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة غالبا ما تنفذ مثل هذه الهجمات الإرهابية لإراقة دماء الشعب الصومالي.