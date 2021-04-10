التصريح بدفن شاب انتحر شنقًا فى البساتين: «حالته النفسية سيئة»

تباشر نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة انتحار شاب شنقا لسوء حالته النفسية، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لشاب مشنوقًا داخل شقة بالبساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الشاب وحول رقبته حبل.ودلت التحريات الأولية أن الشاب يعانى من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة بسبب المشاكل الأسرية وإقدامه على الانتحار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.