أندريه زكى يستقبل وفدًا أمريكيًا إنجيليًا بمقر خدمة TC بالقاهرة

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، وفدًا إنجيليًّا من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة القس أليكس حماية راعي كنيسة Battle Creek، وذلك بمقر خدمة TC بالقاهرة، في ضيافة القس توني جورج، مدير خدمة TC في مصر والشرق الأوسط.ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالوفد معبرًا عن سعادته بالزيارة وأهمية الحوار المشترك وقال: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وإنها تخطو خطوات واسعة في اتجاه احترام التعددية"،مؤكدًا "أن العيش المشترك في مصر حالة هامة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، في إطار نهضة شاملة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية".ومن جانبه، أعرب القس أليكس حماية، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا "أنه دائم الزيارات لمصر مع وفود أمريكية من رجال أعمال وقيادات دينية تحب مصر وعاشقة لترابها". مضيفًا "أتابع التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر بشكل مستمر؛ وذلك لأني من أصول مصرية، وأشعر بعلاقة قوية تربطني بالمجتمع المصري، وتجعلني أشعر بالمسئولية"، مشيرًا إلى "أنه قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بالولايات المتحدة وخلال المقابلة وجد فيه قائدًا ماهرًا، وقادرًا على التطوير وقيادة البلاد إلى مرحلة جديدة وقوية، والنهوض بالمستوى الاقتصادي والمعيشي في البلاد".يذكر أن كنيسة Battle Creek من الكنائس الإنجيلية التي يتجاوز عدد أعضائها ١٠٠٠٠ عضو إنجيلي وتضم عددًا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي من أعضاء في الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي.وتعد خدمة TC مؤسسة خدمية تابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وتضم مجموعة من الشباب يعملون على خدمة الناس في كل مجالات الحياة من أجل حياة أفضل للجميع، كما تهدف الخدمة إلى تفعيل القدرات عن طريق إتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات، بما يحقق التنمية والبناء المعرفي.